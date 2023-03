Video: Hamilton wil in Formule 1 blijven tot hij achtste wereldtitel heeft behaald

Het is inmiddels al even geleden dat Lewis Hamilton voor het laatst Formule 1-succes heeft geproefd. Zijn laatste wereldtitel dateert van 2020, terwijl zijn laatste Grand Prix-overwinning eind 2021 werd behaald. Ook voor dit seizoen lijkt de kans op het behalen van zijn achtste wereldtitel heel klein, maar in een video waarin de Mercedes-coureur vrijwillig een leugendetector test ondergaat, laat de Brit weten nog steeds een sterk streven naar die achtste titel te hebben.

In een interessante video van Sky Sports F1 wordt zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton aan een leugendetector geplaatst. De Britse coureur krijgt een hele reeks luchtige vragen gesteld, zoals of hij ooit tijdens een Formule 1-race zijn boodschap moest doen, of dat hij ooit tegen teambaas Toto Wolff heeft gelogen.

De laatste vraag in de acht minuten durende ondervraging is echter pittig: blijft Hamilton in de Formule 1 doorgaan totdat hij zijn achtste wereldtitel heeft behaald? Het antwoord is een volmondige ja, waarop de medewerker van de leugendetector het seintje geeft dat hij volgens het apparaat in ieder geval niet liegt.

Bekijk de video hieronder: (8:44 min)