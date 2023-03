Jos Verstappen: de man die het eerste F1-podium voor Nederland bezorgde

Jos Verstappen mag vandaag 51 kaarsjes uitblazen. De vader van Max Verstappen heeft niet zo flinke palmares als zoonlief, maar betekende veel voor de Nederlandse autosport en zorgde voor het allereerste F1-podium onder de vlag van de Lage Landen. Voor zijn verjaardag haalt GPToday.net deze bijzondere dag uit de oude doos.

Verstappen debuteerde in 1994 bij topteam Benetton in de Formule 1 als invaller voor JJ Lehto. In Duitsland kende hij nog een angstaanjagende pitbrand, maar een race later ging het in Hongarije wel goed met de pitstops. De teamgenoot van Michael Schumacher leek op weg naar een vierde positie, maar werd uiteindelijk derde nadat Martin Brundle in de laatste ronde stilviel met een elektrisch probleem.

Daarmee werd Verstappen de eerste Nederlander die naar het podium mocht en het was tegelijkertijd ook de laatste keer dat hij fysiek op het podium stond. Een race later werd hij wel derde in België, maar dat gebeurde pas na diskwalificatie van teamgenoot Michael Schumacher. Die race mocht hij na afloop dus niet op het podium verschijnen.