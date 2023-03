Geen Viaplay? Zo kijk je de Formule 1-stream met een VPN

Ook dit seizoen zitten er wereldwijd miljoenen mensen op het puntje van hun stoel voor de Formule 1. De koningsklasse van de autosport is in Nederland op meerdere manieren te bekijken, maar je hoeft daarvoor niet alleen de bekende paden te bewandelen.



De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. Voor iedereen die de sport graag wil zien bij een andere uitzendgemachtigde of die de prijzen van de streamingdiensten te gortig vindt, is er altijd nog de VPN. Met de VPN kan je op geheel legale wijze je computer doen geloven dat je in het buitenland zit, hiermee gaat een compleet nieuwe wereld voor je open.

Je kan je VPN bijvoorbeeld gebruiken als je op vakantie bent in het buitenland waardoor je gewoon bij je vertrouwde Nederlandse aanbieder naar de sport kan kijken. Maar je kan dit natuurlijk ook andersom gebruiken. Je kan ook in Nederland naar de buitenlandse televisie kijken! Als je bijvoorbeeld verbinding maakt met een VPN-server in Oostenrijk kan je gratis naar de Formule 1 kijken bij Servus TV of ORF. Je kan ook bijvoorbeeld kiezen voor een VPN-server in Luxemburg, daar wordt de sport bewoon gratis uitgezonden bij RTL Télé Lëtzebuerg.

Als je wil weten hoe een VPN precies in zijn werking gaat, kan je simpel terecht bij VPNgids. Hier kan je simpel zien hoe je een VPN kan installeren, hoe een VPN precies in zijn werking gaat, hoe je de Formule 1 kan bekijken via een VPN en uit welke VPN’s je een keuze kan maken.