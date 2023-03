Alonso doet 2022-onthulling: "Had in beide handen botten gebroken"

Tegen alle verwachtingen in verschijnt Lance Stroll dit weekend toch aan de start van de Grand Prix van Bahrein. De Canadese Aston Martin-coureur had een polsbreuk opgelopen tijdens een trainingsongeval op de fiets. Zijn teamgenoot Fernando Alonso is blij dat hij terug is en onthult daarnaast dat hij zelf ook met botbreuken heeft geracet.

Alonso crashte vorig seizoen tijdens de kwalificatie in het Australische Grand Prix-weekend vrij fors. De toenmalig Alpine-coureur was bezig met een zeer snel rondje, maar hij vloog de bandenstapels in door een hydraulisch probleem. De Spanjaard had op dat moment overduidelijk last van zijn handen en nu blijkt dat dit een zeer forse blessure was.

Breuken

Aan de vooravond van de Grand Prix van Bahrein onthult Alonso namelijk dat hij tijdens de crash in Australië ook botbreuken had opgelopen. De tweevoudig wereldkampioen deelt zijn verhaal in gesprek met Motorsport.com: "In mijn geval had ik vorig jaar in beide handen botten gebroken. Ik was tot en met augustus nog niet volledig hersteld. Ik had natuurlijk wel pijn, maar we houden van racen!"

Stroll

Alonso weet op zijn beurt niet precies wat er aan de hand was met zijn nieuwbakken teamgenoot Lance Stroll. De Spanjaard weet wel dat het ook om een botbreuk ging, maar hij is vooral blij met Strolls deelname: "Het is goed nieuws dat hij hier is en dat hij het gaat proberen. Het laat zijn verlangen om te winnen zien en zijn motivatie om dat met deze renstal te doen. Hij is hier en hij is er klaar voor om het te proberen. Dat is echt een goed teken."