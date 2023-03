FIA snijdt flink in DRS-zone op start-finishgedeelte Bahrein

Recentelijk kondigde de internationale autosportbond FIA aan dat het in de DRS-zones van een aantal Grands Prix zou gaan snijden. Eén van de slachtoffers is het Bahrain International Circuit, waar aankomend weekend de seizoensopener van de Formule 1 verreden zal worden. De FIA vindt namelijk dat de DRS met de huidige generatie Formule 1-auto’s op een aantal races te sterk zou zijn, waardoor het onder andere in Bahrein aanpassingen gaat doorvoeren.

Met de nieuwste generatie Formule 1-auto’s vorig jaar officieel op de baan, werd al snel duidelijk dat de openwielers in ieder geval één missie behaald hadden; namelijk dat de Formule 1-coureurs makkelijker elkaar kunnen volgen en meer met elkaar kunnen racen. Dit betekende vorig jaar dat de DRS-zones, die bedoelt zijn om de achtervolgende coureur wat betreft snelheid een extra zetje te geven om zijn voorganger aan te vallen, misschien toch íets te sterk waren.

In plaats van dat dappere rijders om bijvoorbeeld late rem-acties met een hogere positie beloond werden, konden de Formule 1-auto’s al vóór het inkomen van de eerstvolgende bocht op makkelijke wijze aan elkaar voorbij. Met de lijst van DRS-aanpassingen wil de FIA hier dus weer een balans in gaan vormen.

De autosportbond heeft besloten om de DRS-zone van het start-finishgedeelte in Bahrein met maar liefst tachtig meter te verkorten. De snelheidsboost werd vorig jaar nog 170 meter na de laatste bocht (bocht 15) geactiveerd, dit jaar zal de achtervleugel zich pas na 250 meter openen.

Aankomend weekend staat de eerste Grand Prix van 2023 op het menu. Naast de aanpassing aan het Bahrain International Circuit zal de FIA zich ook over de DRS-zones van Zandvoort, Baku, Miami en Jeddah gaan buigen.