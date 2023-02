Testupdate Bahrein: De Vries vreet kilometers, Leclerc oogt snel

De derde en laatste testdag alvorens het nieuwe seizoen begint werd vanochtend afgetrapt. Voor de teams en de coureurs is het vandaag de laatste mogelijkheid om tot veel meters én data te komen. Maar, niet voor iedereen verliep deze ochtend in Bahrein compleet foutloos.

Al na zeven minuten werd er namelijk met een rode vlag gezwaaid. Er was niemand gecrasht of stilgevallen, maar er was wel iets van een auto gevallen. Sergio Perez was door Red Bull namelijk de baan opgestuurd met een aero rake en dat zat niet helemaal goed vast. Een gedeelte belandde op de racelijn en de rode vlag was een feit. Perez kende verder een redelijk foutloze dag en reed vrij simpel een volledige race-afstand.

Problemen

Bij het team van McLaren gin er meer mis. Oscar Piastri bracht zeer veel tijd door in de pitlane vanwege een vrij onbenullig probleem. De panelen achter de voorwielen zaten los en dat zorgde voor veel problemen. Het team wil de problemen oplossen voor de eerste Grand Prix van volgende week. Bij Alfa Romeo baalt men ook, Valtteri Bottas viel namelijk stil met vermoedelijk versnellingsbakproblemen. De Fin was sterk bezig en reed ruim 70 rondjes, de door hem veroorzaakte rode vlag was het smetje op de ochtend voor Alfa.

De Vries

Bottas was echter niet de enige kilometervreter van de ochtend. Nyck de Vries toonde zich een ware doorrijder, de Nederlandse AlphaTauri-coureur reed ruim 84 rondjes en was daarmee de productiefste van de ochtend. Ook Aston Martin-invaller Felipe Drugovich was productief en zelfs aardig rap. De AMR23 presteert sterk deze dagen en dat zal ook worden gezien door de concurrentie. Ook Charles Leclerc en George Russell waren rap in deze ochtend.