Dag 3 in Miami: Lando Norris, racewinnaar

Gisteren werd de Grand Prix van Miami verreden op het circuit rondom het Hard Rock Stadium. Het publiek werd getrakteerd op een prachtige, en spannende race. Lando Norris won voor het eerst een Grand Prix, en daar is iedereen enorm blij mee. Norris, een coureur die je niet kan haten.

Lando Norris is al sinds zijn debuut in de Formule 1 enorm populair. Zijn aanstekende enthousiasme, zijn gulle lach en zijn openheid maken hem tot een herkenbaar karakter voor veel fans. Hij is benaderbaar, in zijn vrije tijd is hij soms te vinden op livestreamplatform Twitch waar hij gezellig met zijn kijkers babbelt. Norris weet dat iedereen naar hem kijkt, maar dat maakt hem niets uit. Dat liet hij vorige week zien, toen hij met Martin Garrix Koningsdag vierde in de grachten van Amsterdam.

Zijn oranjefeestje in Amsterdam leverde hem de spotlight op. Er ging namelijk een foto rond van hem met een verband op zijn hoofd. Hij was op glas gevallen, waardoor hij een sneetje had opgelopen in zijn neus. In Miami liep hij door de paddock met een pleistertje, en hij was heel eerlijk over de oorzaak hiervan. De fans konden dit waarderen, en op sportief gebied had hij goede hoop. McLaren had hem namelijk alle nieuwe updates gegeven.

Het vertrouwen van McLaren gaf Norris vleugels. In de sprintkwalificatie ging het best wel goed, maar in SQ3 zakte zijn performance in. Zijn uitvalbeurt in de sprintrace zorgde ervoor dat al zijn zelfvertrouwen weg was. Ook dat is Norris, hij is heel eerlijk over zijn gevoel. Bij de start ontweek hij de Red Bull-torpedo van Sergio Perez, en zag hij hoe zijn teamgenoot Oscar Piastri op de tweede plaats reed.

Opgewekt

Norris verschalkte Perez, en daarna ging hij op jacht naar Carlos Sainz. Opgewekt liet hij zijn team weten dat hij dit varkentje wel even ging wassen, maar hij had vermoedelijk niet verwacht dat het zo goed zou gaan. Al zijn concurrenten doken namelijk de pitstraat in voor een vers setje rubbers. Norris reed hierdoor aan de leiding, en toen de Safety Car de baan opkwam na de zoveelste lompe actie van Kevin Magnussen, kwam Norris naar binnen.

Eenmaal op de baan zag hij op de grote schermen hoe de Safety Car per abuis Max Verstappen had opgepikt. Bij de FIA hadden ze het snel door, en werden alle auto's langs de Safety Car gestuurd. Als ze dit niet hadden gedaan, had Norris zomaar een rondje voorsprong kunnen pakken. Het zal ongetwijfeld iemand achter de schermen billenkoek gaan opleveren.

Racewinnaar

Na de herstart sloeg Norris een gat, en kwam zijn zege niet meer in gevaar. Er was niemand die Norris dit niet gunde, want ook onder zijn collega's is hij super populair. Max Verstappen, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz en George Russell waren er allemaal als de kippen bij om Norris te omhelzen. Hij heeft er 110 Grands Prix op moeten wachten, maar hij is nu toch echt een racewinnaar. Hij heeft zijn critici de mond gesnoerd, en men verwacht nog veel van hem. Lando Norris, eindelijk een racewinnaar.