Brown trots: "Nog een tattoo? Waarom niet!"

Lando Norris moest er eventjes op wachten, maar gisteravond won hij eindelijk zijn eerste Grand Prix. De vreugde was groot bij Norris en zijn team McLaren. CEO Zak Brown was enorm trots op het resultaat, en hij grapt dat hij weer een tatoeage moet laten plaatsen.

In 2021 moest Brown plaatsnemen in de tattoostoel na de zege van Daniel Ricciardo in Monza. De Amerikaan moest toen een tattoo laten zetten van de lay-out van Monza. In Miami dacht hij lang niet aan een tattoo, of überhaupt de zege. Norris had geluk met het geklungel met de Safety Car, waardoor hij een paar rondjes extra de tijd kreeg om zijn banden onder de knie te krijgen voor de herstart. Dat nam echter niet weg dat het een machtig mooie zege was.

McLaren CEO Zak Brown balde de vuisten vlak nadat Norris de streep overkwam. De vreugde van enorm en tegenover Sky Sports deelde Brown zijn enthousiasme: "Dit was niet echt goed voor mijn zenuwen, die zijn nog steeds niet goed! Maar wat een rit! De auto was echt geweldig. Ik wil iedereen op de fabriek bij McLaren bedanken, en ook hier op de baan. Dit is een beloning voor het harde werk. Nog een tattoo? Ja, ik heb geen probleem met Miami! Het is mijn thuisland, dus waarom niet!"