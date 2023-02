Testupdate Bahrein: Perez vreet kilometers, Ferrari oogt snel

Vandaag stond in Bahrein de tweede dag van de wintertest op het programma. Om acht uur in de ochtend Nederlandse tijd gingen de lampen op groen en kwamen de heren coureurs weer de baan op. Het was een compleet ander veld dat gisteren, Red Bull Racing-coureur Sergio Perez kwam voor het eerst in actie deze week.

Perez focuste zich in het overgrote deel van deze ochtendsessie niet op snelle rondjes. De Mexicaan was vooral bezig met het rijden van rondes. Perez reed ruim 70 keer de omloop, een aantal dat alleen Yuki Tsunoda ook wist te behalen. De Japanner van Red Bulls zusterteam AlphaTauri reed amper snelle rondjes en wist zelfs de magische grens van 80 rondjes te bereiken in Sakhir.

Alonso

Fernando Alonso liet weer eens zien tot wat hij in staat is. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen rijdt vanmiddag ook voor Aston Martin en hij reed veel rondjes en was wederom snel. Hij was niet de enige, ook Carlos Sainz zette al vroeg in de sessie een sterke rondetijd neer. Alhoewel het tijdens de wintertest niet draait om snelle rondjes, is het wel een fijne opsteker voor het team van Ferrari. De Spanjaard doorbrak ook nog eens de grens van een volledige race-afstand. Ook Logan Sargeant oogde vlot tijdens de sessie.

Problemen

Verder viel het op dat maar weinig teams met grote problemen kampten. Alfa Romeo sleutelde geruime tijd aan de wagen van Guanyu Zhou, maar de Chinese coureur kon zijn weg gewoon vervolgen. Ook bij Mercedes moest er even geklust worden nadat Lewis Hamilton een stukje carbon verloor. Alonso reed vervolgens over dit onderdeel heen, maar dit leverde geen noemenswaardige schade op.