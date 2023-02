Hamilton doet geen voorspelling na eerste testdag: ''Het is moeilijk om te weten waar we staan''

Na de eerste testdag bij de pre-season-tests in Bahrein keek zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton tevreden terug op de progressie die hij boekte met de Mercedes W14. Toch blijft de Brit voorzichtig over de prestaties in vergelijking met Red Bull en Ferrari, die in 2022 voor de renstal uit Brackley eindigde.



Na de winterstop van drie maanden, moest Hamilton zich weer melden bij zijn werkgever om de nieuwe bolide aan de tand te voelen. Een straf was het niet voor de geboren coureur uit Stevenage. "Het is goed om hier in Bahrein weer in de auto te zitten", zei de Brit. "Het was een mooie, koele middag qua weer, hoewel er veel wind was. We hebben ons programma doorlopen en hebben veel gegevens verzameld.''



De eerste testdag verliep volgens Hamilton volgens plan en dat was in 2021 en 2022 nog wel soms anders met issues aan de voorgangers van de W14. ''We hadden ook een goede betrouwbaarheid, wat bijdroeg aan ons sterke kilometertotaal; dat is te danken aan het geweldige werk dat in Brackley en Brixworth is gedaan'', complimenteert de Mercedes-coureur zijn team.



Hamilton zou dolgraag een nieuwe wereldtitel willen behalen, maar na de overmacht van Red Bull Racing in 2022 blijft Hamilton voorzichtig over zijn voorspelling en is vooral bezig met de prestaties verbeteren van de W14. ''We moeten blijven pushen, ons op onszelf concentreren en gefocust blijven. Het is moeilijk om te weten waar we staan ​​in de volgorde, maar we zullen de komende dagen een beter gevoel krijgen", besloot Hamilton.''



Vrijdag neemt Lewis Hamilton plaats in de zwarte Mercedes in de ochtend. Teamgenoot George Russell neemt het stokje over van hem in de middag.