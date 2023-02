'Mercedes is in Formule 1-seizoen 2023 teleurgesteld met drie overwinningen'

Na acht vette jaren volgde voor het Formule 1-team van Mercedes in 2022 een stevige ontnuchtering. Waar het Duitse merk in voorgaande seizoenen gemiddeld tien overwinningen per seizoen boekte - en meestal nog wel meer - daar moest de equipe van stalbaas Toto Wolff het vorig jaar met slechts één overwinning doen. Mercedes zint op wraak en volgens Sky Sports-verslaggever Ted Kravitz houdt die wraak niet op bij een handvol zeges.

Nadat George Russell tijdens de Braziliaanse Grand Prix van vorig jaar, de voorlaatste wedstrijd van het seizoen, als eerste over de eindstreep reed, was Mercedes tenminste van de hatelijke nul af. Tweede plaatsen werden bij de vleet gescoord, maar tot aan de zegerit van het Britse talent in Zuid-Amerika werd er maar niet gewonnen. Aangezien Mercedes een zeer succesvol, recent verleden kent, verwacht menigeen dat de renstal in het aankomende seizoen weer naar voren komt. Bovendien vormt de late overwinning van Russell een ideale voedingsbodem voor die gedachte: als Mercedes het jaar 2022 sterk kon afsluiten, waarom zou het in 2023 dan niet sterk kunnen beginnen?

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft Mercedes een wagen gebouwd waar vrijwel geen sidepods op zitten. Dat is verslaggever Kravitz ook opgevallen. "Mercedes geeft aan dat ze een duidelijk beeld hebben van waar het in 2022 mis is gegaan", analyseerde de Britse reporter in een video-interview bij zijn eigen werkgever. "Daarom willen ze het nog één mogelijkheid geven", duidt hij op het zero-pod-idee. Dat Mercedes niet helemaal zeker is van haar zaak, blijkt uit het feit dat de Britse verslaggever meent dat het Duitse merk al een alternatief plan heeft klaarstaan. Volgens Kravitz leunt Mercedes op een aantal upgrades, die reeds voor de eerste Europese race - de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola - worden geïntroduceerd.

"Mercedes zal dit jaar teleurgesteld zijn met drie of vier overwinningen", wijst de Britse contentmaker op de wraakzucht van het team, zich tegelijkertijd afvragende waarom Wolff en de zijnen de voor Imola geprepareerde upgrades niet gelijk op het nieuwe model, de W14, hebben gezet.

Na acht achtereenvolgende constructeurstitels in de periode 2014 tot en met 2021 moest Mercedes in het voorgaande Formule 1-seizoen genoegen nemen met een derde plaats in het eindklassement. Wereldkampioen Red Bull Racing scoorde in 22 Grands Prix liefst 244 punten meer dan het team van Russell en Hamilton. De Britse coureurs finishten zelf als vierde en zesde in het rijdersklassement, waarbij Hamiltons zesde positie de slechtste eindklassering uit zijn complete Formule 1-carrière bleek.