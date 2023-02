Aston Martin deelt teaser van nieuwe fabriek

Het is algemeen bekend dat het team van Aston Martin grootse ambities heeft in de Formule 1. De Britse renstal hoopt binnen een paar jaar mee te kunnen strijden om de zeges en misschien zelfs de wereldtitel. Om deze doelen te behalen is men tevens bezig met de bouw van een nieuw onderkomen.

Aston Martin deelt regelmatig enkele beelden van de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe fabriek en campus. Het team heeft nu ook andere beelden met de buitenwereld gedeeld. Naast de nieuwe wagen presenteerde men gisteren namelijk ook een render van hoe het nieuwe gebouw er ongeveer uit komt te zien. Tijdens de launch van de nieuwe wagen werd de nieuwe fabriek tevens in het zonnetje gezet.

