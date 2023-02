McLaren kiest voor bijzondere naam voor 2023-auto

Het team van McLaren is momenteel druk bezig met de laatste voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Britse renstal trekt op 13 februari het doek van de nieuwe wagen, alleen was het nog onbekend hoe deze wagen zou gaan heten. McLaren heeft de naam bekend gemaakt en het is een bijzondere naam.\

McLaren wijkt namelijk af van de normale manier van het geven van een naam. Normaal gesproken wordt de gewone telling gevolgd, zo heette de wagen van vorig seizoen de MCL36 en verwachtte men dit jaar dus de MCL37. Niets is echter minder waar want de Britse renstal is hun historie niet vergeten. De nieuwe wagen gaat luisteren naar de naam MCL60, dit vanwege het 60-jarig jubileum van het merk.