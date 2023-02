Vader (47) en zoon (17) Montoya samen actief in European Le Mans Series

In navolging van Jan en Kevin Magnussen kruipen ook Juan Pablo en diens zoon Sebastian Montoya achter het stuur van dezelfde racewagen. Het Colombiaanse duo vertoont komend jaar zijn kunsten in de European Le Mans Series.



Montoya senior en Montoya junior schuiven aan bij het team Dragonspeed, waar de oudste van het tweetal al langer mee samenwerkt. In de ELMS stappen de zevenvoudig Grand Prix-winnaar en zijn tienerzoon, die kortgeleden werd gepresenteerd als een van de nieuwste leden van het Red Bull-juniorteam, in een LMP2-bolide. Vader en zoon worden gekoppeld aan de ervaren bronzen coureur Henrik Hedman (55) uit Zweden.



De keuze voor het ELMS-kampioenschap is niet gebaseerd op toeval: Sebastian Montoya werkt komend jaar zijn eerste volledige seizoen in de Formule 3 af. De talentvolle jongeling verdedigt in die klasse de kleuren van Hitech Grand Prix. De Montoya’s hebben besloten Europa als uitvalsbasis te gebruiken: zodoende is de keuze gevallen op de ELMS over bijvoorbeeld het Amerikaanse IMSA-kampioenschap.



Het ELMS-seizoen 2023 wordt afgetrapt op zondag 18 april aanstaande met de vieruursrace op het Circuit de Barcelona-Catalunya in Noord-Spanje. Montoya junior mag zes weken eerder al acte de presance geven in de Formule 3: de nieuwe jaargang start namelijk tegelijkertijd met de Formule 1, in het eerste weekend van maart op het Bahrain International Circuit in Sakhir.