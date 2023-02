Live: De onthulling van de nieuwe Alfa Romeo C43

Het team van Alfa Romeo treedt vandaag in de voetsporen van Haas, Red Bull Racing en Williams. De Zwitserse renstal onthult vandaag namelijk de nieuwe C43, de wagen waarmee Valtteri Bottas en Guanyu Zhou gaan jagen op succes. De onthulling is live te zien via Alfa-sponsor én streamingsplatform Kick.com en de onderstaande livestream.