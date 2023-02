Formule 1-teams en rijders van 2023 voorgesteld: Alfa Romeo

Fans van over de hele wereld wachten met smart op het 74ste wereldkampioenschap Formule 1, dat na een winterstop van ruim drie maanden inmiddels steeds dichterbij komt. In aanloop naar de start van het nieuwe seizoen stelt GPToday.net alle deelnemers aan u voor. Met vandaag: het Zwitserse team in een Italiaans jasje, Alfa Romeo.

Alfa Romeo

Licentie: Zwitserland

Fabriek: Hinwil

Resultaat 2022: zesde

Overwinningen: 10 als Alfa Romeo, 1 als BMW Sauber

Podiumplaatsen: 26 als Alfa Romeo, 27 als (BMW) Sauber

Grands Prix: 192 als Alfa Rome, 462 als (BMW) Sauber

Eén van de lelijke eendjes van 2021 groeide in het daaropvolgende jaar uit tot een sterke middenmoter. Wat heet: in de beginfase van het vorige Formule 1-seizoen kon Alfa Romeo zelfs met de subtop meekomen. Zoals zo vaak het geval werd die superstart echter opgevolgd door een decenniaoud Sauber-probleem: aan het einde van het geld houdt men meestal een significant stukje Formule 1-seizoen over. Alfa Romeo zakte bijzonder ver weg: enkel dankzij een goocheme strategie werd de zesde plaats in het eindklassement van het constructeurskampioenschap veiliggesteld.

77. Valtteri Bottas

Nastola, Finland, 28 augustus 1989

Hij werd nog net niet weggejaagd bij Mercedes, maar dat zijn tijd in het zilvergrijs (dan wel zwart) aan het einde van 2021 erop zat, mocht duidelijk zijn. Valtteri Bottas moest noodgedwongen zijn heil zoeken bij Alfa Romeo, maar de raceoverall van het Zwitsers-Italiaanse team leek in de beginfase van het seizoen 2022 haast op een maatpak. Bottas reeg briljante prestaties aaneen: de gedeelde startrij met voormalig teammaat Lewis Hamilton tijdens de openingsrace in Bahrein deed vermoeden dat Bottas er juist op vooruit was gegaan.

Eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Bottas in 2022 een stuk beter overkwam dan in voorgaande jaren het geval was, de verlossing van het Mercedes-regime zal hem ongetwijfeld goed hebben gedaan. Ondanks die opsteker hoeft geen enkele Bottas-fan zich illusies te maken over een ultieme wederopstanding. Het plafond van de Finse coureur ligt, gezien het materiaal waarover hij tegenwoordig beschikt, in de middenmoot.

En eigenlijk is dat ook precies de plaats waar hij thuishoort. In vijf seizoenen Mercedes-dienst won Bottas weliswaar een handvol races – hij startte overigens nog véél vaker van poleposition, een niet heel prettige statistiek – maar tot het voeren van een degelijke titelstrijd kwam de Fin nooit. Alfa Romeo (lees: Sauber) zal van zijn ervaring gebruik maken om het fabrieksteam van Audi op te tuigen, Bottas kan enkel hopen dat hij daar ooit deel van uit zal mogen maken.

24. Guanyu Zhou

Shanghai, China, 30 mei 1999

Tijdens het Formule 1-seizoen 2022 kwam er een vreemde beweging opgezet. Toen enkele mondiale analisten stelden dat debutant Guanyu Zhou het eigenlijk niet eens zo slecht deed als dat van hem werd verwacht, werd de Formule 2-promovendus pardoes tot knuffelchinees uitgeroepen en werden zijn ondermaatse prestaties opgehemeld als ondergewaardeerd.

Laat er geen gras over groeien: Zhou is geen Formule 1-materiaal en zal dat van zijn leven lang niet worden. In het afgelopen jaar scoorde Alfa Romeo 55 wereldkampioenschapspunten, waarvan Bottas er 49 liet noteren. Zhou reikte tot het schamele aantal van zes. Dat is, krap aan, twaalf procent van het aantal dat zijn Finse teammaat binnen harkte. Goed, Bottas heeft veel meer ervaring, maar was Bottas niet de persoon die volledig uitgerangeerd de fabrieksdeuren van Alfa Romeo in Hinwil binnenstapte?

Zhou neemt een flinke zak pecunia’s mee en daarom mag hij meedoen in de Formule 1. Zodra Audi stelselmatig geld in het Sauber-project steekt, zal de Chinese coureur als eerste slachtoffer van reorganisatie de tent verlaten. In de persoon van Théo Pourchaire beschikt Sauber al een tijdje over een van de meer getalenteerde juniorcoureurs die momenteel rondrijden. Dat niet de Fransman, maar zijn voormalige concurrent uit China zijn tweede seizoen op het hoogste niveau tegemoet gaat, is eigenlijk vrij triest.