Vasseur: Ben Sulayem-rel zal bij start F1-seizoen hopelijk 'verminderen'

Topman van de internationale autosportbond FIA Mohammed Ben Sulayem ligt zwaar onder vuur. De president van de organisatie dat zich buigt over de sportieve regelgeving van onder andere de Formule 1, kwam in opspraak na een serie tweets waarin hij zijn mening uitte over een potentieel bod van Saudi-Arabische geïnteresseerden om de Formule 1 over te nemen. Terwijl de rel rondom Ben Sulayem nog wel even kan voortduren, denkt en hoopt de nieuwe Ferrari-teambaas Frederic Vasseur dat de focus hierop zal verminderen, zodra de nieuwe Formule 1-wagens op de circuits te zien zijn.

"Ik ben ervan overtuigd dat zodra we de auto’s op de baan neerzetten, het (nieuws) een beetje van het scherm zal verdwijnen”, begint Vasseur. “Natuurlijk zullen we gesprekken hebben, maar zoals altijd hoop ik dat we de focus kunnen blijven houden op de sportieve kant".

De FIA kreeg een boze brief van F1’s eigenaren Liberty Media opgestuurd, als reactie op de serie tweets van Ben Sulayem. Er werd onder andere in de brief vermeld dat de FIA zich alleen op de sportieve regelgeving moet houden, en dat het geen inspraak mag doen aan de commerciële kant van de Formule 1. Met deze uitspraak refereerden Liberty Media’s juridische vertegenwoordigers naar de in 2000 getekende deal tussen toenmalige FIA-baas Max Mosley en toenmalig Formule 1-rechthouder Bernie Ecclestone waarin de FIA expliciet werd verboden om zich in te mengen met kwesties zoals een potentieel bod om de Formule 1 over te nemen.