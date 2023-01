Steiner ontevreden over wedstrijdleiding: "Genoeg werk aan de winkel"

Volgens Haas-baas Guenther Steiner laat de raceleiding genoeg te wensen over. Ook in het onlangs afgelopen Formule 1-seizoen werden er genoeg discutabele straffen (of juist niet) uitgedeeld; volgens de 57-jarige zou de consistentie van de stewards in 2023 flink verbeterd moeten worden.

Sinds de interne herstructurering van de FIA na het controversiële einde van de Abu Dhabi Grand Prix in 2021, lijkt de internationale autosportbond haar zaakjes nog niet helemaal op orde te hebben. Punten zoals consistentie in het bijhouden van de baanlimiet-overschrijdingen, het uitdelen van de zwart-oranje vlag en het slechte optreden tijdens de kletsnatte Japanse Grand Prix, betekende dat er opnieuw genoeg geluiden vanuit de Formule 1-paddock opkwamen met het verzoek om de boel te blijven verbeteren.

Wat betreft de zwart-oranje vlag, of zoals de in het Engels genoemde "meatball flag", bleek vooral voor het team van Haas een waar obstakel. Diens coureur Kevin Magnussen kreeg driemaal de befaamde vlag toegezwaaid, waardoor de Deense rijder richting de pitstraat moest en vele kostbare posities verloor. Nadien was het Nikolas Tombazis, die onlangs bij de FIA de rol van "Single Seater Director" toegeschoven kreeg, die toegaf dat zijn organisatie in 2022 een aantal fouten heeft gemaakt wat betreft het bijhouden van de regels tijdens een raceweekend.

In een eindejaarsinterview met Autosport vertelt Steiner dat de raceleiding ook voor 2023 'nog genoeg werk aan de winkel' heeft. "Het is nu niet alsof alles in een keer netjes geregeld is. In de afdeling van race control is er nog meer dan genoeg ruimte om te verbeteren. In de laatste paar races (van 2022) waren er genoeg beslissingen gevallen die, vind ik, moeten worden geadresseerd."

Vooralsnog lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat de gemaakte fouten publiekelijk zullen worden besproken. Of de FIA van haar fouten heeft geleerd, blijft een kwestie van afwachten. De eerste Grand Prix van het 2023-seizoen van de Formule 1 begint in het weekend van 5-7 maart.