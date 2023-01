Andretti streeft naar toekomstige Le Mans-deelname in Hypercar-klasse

Michael Andretti en Wayne Taylor hebben de plannen bevestigd voor een toekomstige deelname aan het World Endurance Championship in de HyperCar-klasse. Volgens bovenstaande motorsportondernemers is het ook de bedoeling dat de onderlinge samenwerking, naast een WEC-deelname, ook zal worden vergroot naar een plaats op de grid van de 24-uursrace op Le Mans.

Iets voor 2022 ten einde viel, kondigden motorsportgrootheden Andretti Autosport en Wayne Taylor Racing een samenwerking aan voor een IMSA WeatherTech Sportscar Championship-deelname in 2023. Volgens zowel Michael Andretti als Wayne Taylor stopt het echter niet bij deze aankondiging: tegenover raceplatform dailysportscar vertellen beide motorsportondernemers dat hun recente samenwerking ook naar het welbekende World Endurance Championship zal worden uitgebreid.

Volgens beide mannen wordt er niet meer over 'ambities' gesproken; nu zouden er al 'plannen' op de vergadertafel liggen. Volgens dailysportscar aast het nieuwgevormde team op een toekomstige deelname in de HyperCar-klasse van het WEC. Ook zouden beide partijen een sterke honger hebben voor een deelname in de legendarische 24 uursrace van Le Mans. Andretti vertelt: "Een van onze doelstellingen is om hopelijk ergens in de aankomende jaren een team in de WEC te hebben."

"(Le Mans) Is ook zeker een doel van ons. Onze missie is om in s ’werelds grootste race-evenementen te racen. Logischerwijs hoort Le Mans daarbij. In de toekomst willen we daar ook zeker aanwezig zijn."