Mercedes vindt nieuwe teampartner in Solera

Het team van Mercedes is hard bezig met de voorbereidingen op het aankomende Formule 1-seizoen. De Duitse renstal wil aankomend seizoen weer gaan presteren en daarvoor heeft men ook nieuwe sponsoren gevonden. Mercedes maakte gisteren bekend dat ze weer een nieuwe partner hebben gevonden.

Mercedes heeft namelijk een meerderjarig contract getekend met het vehicle lifecycle management-bedrijf Solera. De logo's van het bedrijf zijn aankomend seizoen prominent aanwezig op de auto's, de mauwen van de racepakken van Lewis Hamilton en George Russell, de overalls van de monteurs en de teamkleding. Tevens zullen de logo's zichtbaar zijn in de garage van de Duitse renstal.

