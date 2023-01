Wolff gelooft dat Formule 1-terugkomst voor Schumacher mogelijk is

Het Formule 1-avontuur voor Mick Schumacher is zeker nog niet voorbij. Weliswaar verloor de zoon van F1-legende Michael Schumacher aan het einde van 2022 zijn fulltime stoeltje bij de Amerikaanse renstal van Haas; toch wist de 23-jarige coureur een voet in de F1-deur te houden door bij Mercedes te als reservecoureur te tekenen. Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zijn Schumacher’s kansen op een terugkomst naar de koningsklasse zeker aanwezig.

Mick Schumacher blijft in de Formule 1-paddock aanwezig. Na een tegenvallend 2022 was het oorspronkelijk F1-exit voor de jonge Duitse coureur; echter nam het team van Mercedes hem aan voor de diensten van officiële reserverijder. Met een Formule 1-rol achter de schermen zou Schumacher in alle stilte aan de winkel kunnen werken, terwijl hij een potentiële fulltime terugkeer naar de Formule 1 zou kunnen bekokstoven. Volgens zijn nieuwe baas Toto Wolff zouden de juiste omstandigheden hem wel degelijk een 'permanent stoeltje' kunnen betekenen.

"Ik ben van mening dat, als we hem een veilige omgeving aanbieden waarin hij zich kan ontwikkelen, hij in de toekomst een goede coureur met een permanent zitje kan worden", begint Wolff. "Net zoals we Nyck de Vries uiteindelijk hebben laten gaan zodat hij z’n racecarrière ergens anders zou kunnen uitbouwen, zou Mick (Schumacher) dit ook kunnen overkomen."

"Momenteel weten we niet of dat binnen onze organisatie of elders zal zijn. Hij zal in ieder geval een grote bijdrage bij ons hebben, aangezien hij de nieuwe auto al heeft gereden en hij twee jaar Formule 1-ervaring heeft. Hij zal ons veel gaan helpen door middel van simulatorwerk en ontwikkeling van de auto. Het zal ons goed doen om hem op en naast de baan bij ons aanwezig te hebben", sluit Wolff af.