Vowles wil van 'onafhankelijk' Williams geen Mercedes 2.0 maken

Het team van Williams verraste gisteren met de aanstelling van James Vowles als de nieuwe teambaas. Vowles komt over van het team van Mercedes en daar was hij één van de belangrijkste mensen. Vowles benadrukt dat zijn overstap er niet voor zorgt dat Williams een soort Mercedes 2.0 wordt.

De teams van Mercedes en Williams werkten in de afgelopen jaren al nauw samen. De Britse renstal rijdt met krachtbronnen van Mercedes en Mercedes-coureur mocht aan de Formule 1 wennen bij het team van Williams. De overstap van Vowles zorgt dan ook voor een aantal kritische blikken in de richting van de twee renstallen.

Kersvers Williams-teambaas Vowles kan zich echter niet vinden in de kritische geluiden over zijn overstap. De Brit haalt zijn schouders erover op. Tegenover de internationale media sprak hij zich uit over het feit dat men vreest voor een soort mini variant van Mercedes: "Williams is een compleet onafhankelijke organisatie. Het hoort dan ook gewoon onafhankelijk te zijn van Mercedes. Dat betekent echter niet dat Mercedes en Williams geen samenwerking gaan hebben in één of andere vorm of manier."