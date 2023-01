Panthera F1-project richt vizier op F1-toetrede in 2026

Het Aziatische Formule 1-project genaamd "Panthera Team Asia F1" blijft hoop houden op een deelname in de wereld van de Formule 1. In 2019 kwam de naam van Panthera als potentieel nieuw F1-team tevoorschijn, maar grotendeels vanwege de coronapandemie waren de ambitieuze plannen vertraagd. Nu de FIA publiekelijk heeft aangekondigd een nieuw programma te willen maken om de inschrijving van nieuwe F1-teams te ondersteunen, lijkt Panthera opnieuw dichtbij te zijn aan een F1-deelname.

In een exclusief interview met Planetf1.com, vertelt teambaas en medeoprichter van het F1-project Benjamin Durand dat ze de dromen op een Formule 1-deelname 'allang' uit het hoofd zouden hebben kunnen zetten, maar dat ze 'nog steeds veel vertrouwen' hebben om in de toekomst op de F1-grid te staan.

Terwijl de Formule 1 in de Verenigde Staten in razende populariteit toeneemt, is ook de Aziatische markt stilletjes blijven groeien. Net zoals McLaren-ceo Zak Brown eerder al meldde, vindt ook Durand dat de markt met veel potentie in het Oosten ligt, en niet zozeer in het Amerikaanse Westen. "Wij denken nog steeds dat de Aziatische en de Chinese markt de eerstvolgende zijn die zich verder ontwikkelen. Iedereen (in de F1) kijkt naar het Westen, maar niemand naar het Oosten. De Formule 1 heeft een grote focus op de VS, maar wanneer die markt daar is ontwikkelt, zijn Azië en Afrika aan de beurt, vooral nu Zhou Guanyu in het kampioenschap deelneemt", vertelt Durand.

Voor nu lijkt het erop dat het Panthera F1-project klaar is om aan de bouw en structurering te beginnen van een officiële F1-renstal. Volgens teambaas Durand wacht het team op aanvulling van informatie van de FIA, dat het naar eigen zeggen 'einde deze maand' zal gaan krijgen. Durand’s sterke woorden lijken te betekenen dat er een serieus project klaar staat op het groene licht van de FIA en de Formule 1. "Wij zijn er klaar voor. We hebben veel mensen die klaar staan om te beginnen. Gelukkig voor ons zijn veel van hen nog niet werkzaam in de Formule 1, waardoor ze geen “garden leave” hebben. We werken met een hooggekwalificeerd recruitmentbedrijf in Londen die gespecialiseerd zijn in het werven van Formule 1- en motorsportmensen. We zijn vertrouwend dat we de HR- en technische afdelingen op tijd kunnen opstarten."

Ook lijkt het Oosterse project grootse plannen te hebben om een junioracademie op te richten voor Aziatische talenten, met het doel om een nieuwe lichting F1-coureurs vanuit landen zoals bijvoorbeeld China en Japan te kunnen genereren.

Het Panthera F1-project heeft haar zinnen gezet op 2026. Volgens Durand heeft het Oosterse team al eerder het een en ander op papier gezet met één van de bestaande motorfabrikanten – naar verluidt gaat het om Renault als de betreffende partner. Toch is nog lang niet alles vastgezet, en kan er voor 2026 nog veel veranderen. "We hebben met vrijwel iedereen (alle fabrikanten) gepraat. Op papier hebben we een aantal dingen vastgezet, maar nog niks is zeker. Het lijkt erop dat 2026 zes verschillende motorfabrikanten krijgt, dus ook wij zullen voorzichtig onze keuze maken."

"In een paar weken tijd kunnen we de aero-afdeling werkende krijgen. Zij zijn er klaar voor. We zijn niet van plan om meteen faciliteiten zoals een windtunnel te gaan bouwen. Dat vereist een grote investering die eerst nog niet nodig is. We gaan eerst gebruik maken van windtunnels van bestaande teams, of noodzakelijk windtunnels elders in Europa", sluit Durand af.