McLaren onthult nieuwe wagen op 13 februari

Het nieuwe Formule 1-seizoen is alweer in aantocht. Over ongeveer twee maanden gaat het nieuwe seizoen van start in Bahrein en in de aanloop naar die race onthullen de teams de onthullingsdata van hun nieuwe wagens. Ook het team van McLaren heeft zich nu gevoegd in dat rijtje teams.

Op sociale media maakte het team bekend wanneer ze het doek trekken van hun nieuwe wagen. De Britse renstal zal op 13 februari de nieuwe wagen aan de buitenwereld gaan tonen. Het wordt de wagen waarmee Lando Norris en debutant Oscar Piastri een gooi gaan doen naar successen. Het wordt tevens de eerste auto onder de vleugels van de nieuwe teambaas Andrea Stella.