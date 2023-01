Red Bull Racing neemt afscheid van twee trouwe sponsors

Het team van Red Bull Racing heeft een zeer succesvol seizoen achter de rug. Vanzelfsprekend profiteren ook de sponsoren mee van de successen, toch neemt men ook afscheid van een aantal partners. Eén van deze partners is wel al direct vervangen. Het gaat hier namelijk om de kledingsponsor.

Eerder werd al bekend dat Red Bull Racing vanaf 2023 gaat rijden met kleding van het merk Castore. De komst van Castore betekent automatisch ook het vertrek van Puma. Op de partnerlijst op de site van de team is deze verandering al doorgevoerd. Wie een blik werpt op de partnerlijst ziet tevens dat er nog een andere vertrouwde naam is verdwenen. Ook Citrix is verdwenen van deze lijst, opvallend aangezien Red Bull en Citrix een lange samenwerking achter de rug hebben.

