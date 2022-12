Rallycross-sterren vertegenwoordigen Amerika bij Race of Champions

Aankomende maand staat in Zweden weer de bekende Race of Champions weer op het programma. Naast Formule 1-bekenden Sebastian Vettel, Mick Schumacher en Valtteri Bottas doen er nog veel meer coureurs mee. De organisatie heeft twee bijzondere coureurs gestrikt voor het Amerikaanse team.

Tijdens de Race of Champions wordt er naast een individuele wedstrijd ook een landenwedstrijd verreden. Op de bevroren ondergrond van het Zweedse Pite Havsbad komen de Amerikaanse rallycross-sterren Travis Pastrana en Tanner Foust in actie. Foust is actief in de Extreme E voor het team van McLaren en Pastrana is de regerend Nitro RX-kampioen. Het event vindt plaats op 28 en 29 januari.

Last time ROC Team USA reached the finals. Can these action sports heroes go all the way? 🤔



Welcome to #ROCSweden, @TannerFoust and @TravisPastrana! 🇺🇸



Follow @RaceOfChampions to get all the latest news on drivers and giveaways for the 28-29 Jan event!https://t.co/P5LAdrBhcG pic.twitter.com/IhYOMLrjgl