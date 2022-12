Alpine viert komst van Gasly met unieke promotievideo

Eerder dit seizoen werd bekend dat Fernando Alonso de verrassende overstap van Alpine naar Aston Martin zou maken. Zijn aankondiging betekende een ruimte die uiteindelijk door Pierre Gasly is opgevuld. Zijn contractering bij het team betekent een volledig Franse rijdersline-up, want naast Gasly racet ook Esteban Ocon voor het Franse team. In een poging om de unieke Franse combo te eren, maakte het team van Alpine een promotionele video om het begin van een nieuw tijdperk in de Formule 1 in te luiden.

Eerder in 2022 bevond het F1-team van Alpine zich in het midden van een heuse transfersoap. Nadat Fernando Alonso bekend maakte vanaf 2023 niet meer deel uit van Alpine te gaan maken, wou het Franse team Oscar Piastri aanwijzen als degene die het stoeltje van Alonso zou gaan opvullen. Piastri bedankte hier echter voor en maakte op zijn beurt de verrassende aankondiging dat hij vanaf 2023 voor het F1-team van McLaren zou gaan rijden.

Het zou een verwarrend verhaal voor Alpine zijn, dat nu echter afgesloten is met de komst van Fransman Pierre Gasly. Het Franse team haalt hiermee een coureur in huis die al flink wat F1-ervaring op zak heeft. De samenwerking betekent dat Alpine vanaf 2023 een volledig Franse factor zal zijn omdat ook teamgenoot Esteban Ocon van Franse afkomst is. Om het begin van een nieuw verhaal te vieren, heeft het team van Alpine een promotionele video gemaakt met daarin beide F1-coureurs in de hoofdrol.