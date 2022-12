Video: Red Bull sluit 2022 af met creatieve videocompilatie

Het team van Red Bull heeft een bijzonder jaar achter de rug. Met zeventien van de 22 overwinningen op zak en daarmee beide wereldtitels in het afgelopen seizoen te hebben binnengesleept, zal de Oostenrijkse renstal alles op alles moeten zetten om in 2023 haar concurrenten opnieuw een stapje voor te zijn. In een poging om 2022 en alle successen te vereeuwigen, komt Red Bull met (opnieuw) een bijzondere videocompilatie van gebeurtenissen op én naast de baan.

Met coureurs Max Verstappen en Sergio Peréz wist het team van Red Bull een rijdersduo neer te zetten dat in 2022 goed was voor maar liefst zeventien Grand Prix-overwinningen. Op het circuit wist het F1-kamp van de energiedrankjesgigant vrijwel het gehele seizoen in de schijnwerpers te staan; naast het circuit was de organisatie ook weer flink op dreef om bijzondere momenten te creëren. Met mooie voorbeelden zoals een demorun door de straten van metropolis New York, excentrieke mini-duelletjes tussen Peréz en Verstappen en hier en daar beelden van onder andere Red Bull-figuren David Coulthard en Yuki Tsunoda heeft Red Bull haar streken van 2022 in een korte video op passende wijze belicht.