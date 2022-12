Video: Red Bull kijkt terug op inhaalraces Verstappen

Het team van Red Bull Racing kende dit jaar een zeer succesvol seizoen in de Formule 1. Max Verstappen kroonde zich wederom tot wereldkampioen en deed dat met een aantal zeer bijzondere inhaalraces. Red Bull kijkt met Verstappen, Sergio Perez en teambaas Christian Horner terug op die momenten.

Sometimes we had to do it the hard way in 2022 🚀 pic.twitter.com/L1WjmAzuja