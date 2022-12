'Mazepin keert na jaar afwezigheid terug in autosport'

Voormalig F1-coureur Nikita Mazepin zal naar verluidt zijn comeback in de racewereld gaan maken. Volgens de geruchten heeft de Russische racer een contract getekend om via het team van Algarve Pro Racing deel te nemen aan het Asian Le Mans Series-seizoen van 2023. Als potentiële teamgenoot wordt nóg een oud F1-coureur met de Russische nationaliteit genoemd: Daniil Kvyat.

Het Portugese team Algarve Pro Racing zal deel uitmaken van het Asian Le Mans Series-seizoen van 2023. In de LMP2-categorie zal het team in februari volgend jaar op zowel de Dubai Autodrome als het Yas Marina Circuit racen. Op beide circuits zal er tweemaal geracet worden met beiden een tijdsafstand van 4 uur in totaal.

Met de naam van Nikita Mazepin zal het team een jongeling onder haar hoede hebben dat ervaring in de koningsklasse van de motorsport heeft, namelijk de Formule 1. De Rus van oorsprong zou zich aan het begin van dit jaar in eerste instantie gaan opmaken voor een tweede seizoen in de Formule 1 met het team van Haas als werkgever; echter beëindigde het team vroegtijdig zijn contract vanwege de Russische inval in buurland Oekraïne. Sinds de teleurstelling stond Mazepin aan de zijlijn van de racerij, nu lijkt het er echter op dat de 23-jarige weer een stoeltje heeft gevonden.

Het team Algarve Pro Racing doet ogenschijnlijk, als de geruchten kloppen, er nog een schepje bovenop. Als teamgenoot van Mazepin wordt de naam van Daniil Kvyat genoemd. De landgenoot van Mazepin heeft een flinke bak ervaring in de motorsportwereld, voornamelijk de Formule 1. Kvyat had een fulltime stoeltje bij de teams van de Red Bull-familie, namelijk Toro Rosso, Red Bull en AlphaTauri, in die respectievelijke volgorde. Na zijn F1-avonturen was Kvyat in 2022 van plan om deel te nemen aan het World Endurance Championship van dat jaar; echter werd net zoals bij Mazepin ook zijn contract vroegtijdig verscheurt, dit vanwege dezelfde beweegredenen.

Naar verluidt is de toevoeging van Kvyat aan de rijderslijst nog niet officieel, echter heeft Mazepin volgens het gefluister al wél de zekerheid van oud GP2-coureur Felix Porteiro als teamgenoot. In 2006 nam de Spanjaard deel uit van het team van Campos Racing; zijn avonturen als professioneel coureur in de autosportwereld staan echter al meer dan tien jaar stil.