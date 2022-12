Alonso staat open voor Le Mans-deelname met Max - vader Jos 'kan teamleider spelen'

Al enige tijd zijn F1-coureurs Fernando Alonso en Max Verstappen publiekelijk met elkaar aan het flirten naar een gecombineerde deelname aan de 24 uursrace van Le Mans. In een recent interview herhaalt Alonso weer eens zijn wens om met zijn mede-tweevoudig wereldkampioen deel te namen aan de legendarische langeafstandsrace. Ook doet de Spanjaard er nog vrolijk een schepje bovenop met een bijzondere suggestie voor hun teamleider, mocht de samenwerking ooit een realiteit worden.

Nederlander Max Verstappen is een racemonster. Wanneer de Limburger niet bezig is met zijn werk in de Formule 1, dan is Red Bull-coureur wel bezig met iets anders in de racerij. Verstappen maakt deel uit van het prestigieuze simraceteam genaamd Team Redline. Voornamelijk in het simracespel iRacing heeft Verstappen al bergen ervaring opgebouwd wat betreft het langeafstandsracen.

Nu het blikveld van de Formule 1-coureurs gezet kan worden op dingen buiten de koningsklasse, maakt mede- racemonster Fernando Alonso gebruik van zijn interview met Minuto Deportes om Verstappen te paaien voor een Le Mans-samenwerking. "Ik weet dat Max ooit aan endurance wil doen. Meedoen aan de 24 uur van Le mans zou hem aanspreken. Ik sta er zeker voor open om dat samen te doen. Ik denk dat we dit idee een kans moeten geven als we voor een competitief team kunnen rijden."

Nu Max Verstappen in de Formule 1 wel en breed met beide voeten op de grond staat, heeft vader Jos het racen weer opgepakt. Voornamelijk in de rally-wereld is Jos bezig om de grenzen van de snelheid op te zoeken. In wat waarschijnlijk een extra poging is om Max te lokken voor een Le Mans-poging, betrekt Alonso ook vader Jos bij het plan: "Op dit moment geef ik de voorkeur aan Max, maar ik heb ook veel respect voor Jos. Misschien kan hij de rol van teamleider spelen", droomt Alonso.

Aangezien beide coureurs bekend staan als personen die maar niet wíllen en kúnnen stoppen met racen, lijkt een samenwerking in de 24 uur van Le Mans niet een kwestie van of, maar eerder wanneer. Met Alonso als teamgenoot zal Max (en misschien Jos) een schatkist aan Le Mans- en langeafstandrace-ervaring tot de beschikking hebben. Alonso won in 2019 het World Endurance Championship, ook wist de racer pur sang in zowel 2018- als 19 de 24 uur van Le Mans te winnen.