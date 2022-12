Domenicali verwacht dat Verstappens dominantie niet lang gaat duren

Max Verstappen kende dit jaar een zeer dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur prolongeerde zijn wereldtitel op een zeer simpele wijze. Formule 1-CEO Stefano Domenicali denkt echter dat de dominantie van Verstappen niet lang meer zal gaan duren.

Verstappen was dit jaar overduidelijk de snelste coureur. De Red Bull Racing-coureur won in totaal het recordaantal van vijftien Grands Prix en pakte daarnaast een recordaantal WK-punten. Red Bull was tevens veel sneller dan de concurrentie en zag naast Verstappen ook Sergio Perez tweemaal als eerste over de lijn komen in een Grand Prix. De Mexicaan won in Singapore en Monaco.

Budgetcap

Formule 1-CEO Stefano Domenicali stelt de fans gerust en de Italiaan gaat ervanuit dat Verstappens dominantie geen jaren meer gaat duren. In gesprek met La Gazzetta dello Sport spreekt hij zich uit: "De Formule 1 is in principe gemaakt voor langere periodes van dominantie, dat is waar. Echter verwacht ik met de huidige regelgeving, ook economisch vlak met de budgetcap, dat veel teams in deze strijd dichterbij elkaar zullen zitten. Ik verwacht dat de winnende periodes veel korter zullen gaan zijn."

Hoog niveau

Domenicali wil echter de prestaties van Verstappen niet naar beneden halen. De Italiaanse CEO zag immers ook dat de Nederlander zeer dominant was: "Niet om wat weg te nemen van de kwaliteiten van iemand zoals Max Verstappen. Hij is op dit moment als het ware een kannibaal met volle focus op elke race. Het niveau ligt al het gehele jaar heel hoog. De kwaliteit van het veld ligt in de breedte echt heel hoog. Als je kijkt naar de verschillen in de kwalificatie, dan zie je dat het gehele veld top is. Ook iemand als Albon leverde een grootse prestatie."