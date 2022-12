Viaplay doet verslag van Milton Keynes demorun Red Bull

Morgen reizen Red Bull Racing-coureurs Max Verstappen en Sergio Perez af naar het Britse Milton Keynes. In de Britse plaats is de fabriek van Red Bull Racing gevestigd en het tripje van de twee coureurs is dan ook niet voor niets. Morgen vindt er namelijk een speciaal event plaats, in Nederland kan men daar live naar kijken.

Red Bull organiseert in Milton Keynes namelijk de zogenaamde 'Home Run'. Voor de ogen van de fans zullen Verstappen, Perez en meerdere andere Red Bull-coureurs demoruns verzorgen. De Nederlandse streamingsdienst Viaplay is hierbij aanwezig en men zal vanaf 13:15 verslag doen van het evenement. Namens de fel bekritiseerde dienst zijn Amber Brantsen en Tom Coronel aanwezig.