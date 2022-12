Max Verstappen verkozen tot 'coureur van het jaar', ook Vettel, Russell en Zhou bekroond

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen heeft naast zijn tweede opeenvolgende wereldtitel in de Formule 1 nog een prestigieuze prijs binnengesleept, ditmaal van racenieuwsplatform Autosport. De Nederlander werd na een fan-peiling verkozen tot 'Internationaal Racecoureur Van Het Jaar'.

De jaarlijks lopende prijsuitreiking voor s ’werelds beste coureurs was ook in 2022 weer een feit. Voor het tweede jaar achtereen was het Max Verstappen die de Autosport ‘Internationaal Racecoureur Van Het Jaar’ prijs binnenhaalde. De Limburger werd als de winnaar verkozen en liet hiermee medekandidaten Charles Leclerc (Formule 1), Will Power (IndyCar-kampioen 2022) en Stoffel Vandoorne (Formule E-kampioen 2022) achter zich. Racefans waren in de gelegenheid gesteld om op hun favoriete coureur te stemmen; uiteindelijk was het Verstappen die de prijs in ontvangst mocht nemen.

In een videoboodschap als reactie op zijn gewonnen prijs, vertelt Verstappen: "Mijn dank gaat uit naar alle fans die ook dit jaar voor me hebben gestemd. Na een moeizame start van het jaar was het echt een teamprestatie om de situatie om te keren. Alle mensen van het team verdienen een bedankje. Heb een mooie avond en tot op het circuit in 2023."

Naast Verstappen namen ook nog andere bekende autosportnamen een trofee mee naar huis: de RB18 van Red Bull waarmee Verstappen naar vijftien zeges reed was de 'beste internationale raceauto van het jaar', George Russell scoorde de 'moment van het jaar' prijs voor zijn eerste Grand Prix-overwinning in Brazilië en Zhou Guanyu won de 'rookie van het jaar' trofee. Ook deelde Autosport een bijzondere prijs uit aan Roger Penske, oprichter van Team Penkse. (voorheen Penske Racing) De 85-jarige Amerikaan kreeg een eervolle gouden medaille van Autosport; deze prijs wordt alleen uitgegeven aan personen die hun leven lang de motorsport hebben gesteund.

Ook Sebastian Vettel viel in de prijzen. De onlangs gepensioneerde Formule 1-coureur mocht de speciale Gregor Grant-prijs in ontvangst nemen. De trofee is een erkenning van een levensgrote prestatie; Vettel won viermaal achtereen de rijderstitel van de Formule 1 met het team van Red Bull tussen 2010 en 2013.

Op de vraag wat Vettel zal gaan missen, antwoordt hij: "Wat ik zo mooi vond, toen ik jong was had ik dit niet door, maar ik denk dat je de kans krijgt om met zoveel mensen te werken die een grote passie hebben voor wat ze doen. Tien jaar geleden dacht ik, "dat is normaal, zo leeft iedereen", maar later kwam ik erachter dat dit helemaal niet de norm is en dat vele mensen dat privilege niet hebben."

De viervoudig wereldkampioen zegt niet te weten wat het leven voor hem in petto heeft, maar 'dat hij ernaar uit' kijkt. "Het is niet dat ik nu een hekel heb aan de Formule 1. Ik heb genoten van de laatste paar races, na mijn aankondiging was er een grote last van m’n schouders. Ik kijk ernaar uit om net zoveel tijd (aan mijn kinderen) te geven als dat ik als kind zijnde kreeg. Mijn ouders hebben zoveel tijd voor mij vrijgemaakt en dat wil ik ook gaan doen", sluit Vettel af.