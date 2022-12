De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Alexander Albon, de comeback kid

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel vier: Alexander Albon, de comeback kid.

Alexander Albon (Groot-Brittannië, 23 maart 1996 - rijdt met Thaise licentie)

Eindklassering 2022: negentiende

Aantal WK-punten: 4

Beste klassering: 9e (Miami)

Beste startplaats: 6e (één keer)

Onderling kwalificatieduel met Nicholas Latifi: 19-2

Het Formule 1-seizoen 2022 van Alexander Albon

Na een jaartje langs de zijlijn mocht Alexander Albon dit jaar weer plaats nemen in de cockpit van een Formule 1-wagen. De in Londen geboren Thai werd door Red Bull Racing gestald bij het team van Williams, waar hij pay driver Nicholas Latifi trof als teammaat. Albon had eigenlijk alles te verliezen: na een jaar afwezigheid keerde hij terug met veruit de zwakste coureur als teamgenoot, een nederlaag zou voor het vervolg van zijn Formule 1-carrière fataal zijn. De druk leek echter nooit mee te spelen, Albon deed alles wat hij moest doen.

Voorafgaand het seizoen wist Albon heus wel dat de Williams geen Red Bull is, podiumplaatsen waren dan ook nooit de verwachting of het doel. Punten pakken, dat was de simpele opdracht voor de Britse Thai. Al in zijn derde race voor Williams was het raak: in Australië werd hij tiende en griste hij een puntje mee. De manier waarop dit gebeurde was hoogstens opvallend. Albon reed vrijwel de gehele race op één setje banden, pas één ronde voor het einde werd hij naar binnen geroepen.

Albon bleef daarna doorgaan met zeer stabiel presteren, in de Grand Prix van Emilia Romagna werd hij elfde en op het gloednieuwe circuit rondom het Hard Rock Stadium in Miami werd hij negende. De twee punten voelden als een overwinning voor Williams, al helemaal omdat Latifi allesbehalve goed voor de dag kwam. Daarna duurde het echter zeer lang voordat Albon weer een puntje mocht bijschrijven, pas in Spa pakte hij zijn vierde en laatste punt van het jaar.

Het seizoen van de Thaise comeback kid werd verder gekenmerkt door ziekenhuisbezoeken. Albon raakte betrokken bij een incident bij de chaotische start in Silverstone, waarvan de impact zo hard was dat hij de rest van de middag doorbracht in het lokale ziekenhuis. In Italië moest de onfortuinlijke Albon alwéér naar een hospitaal. Hij miste de derde vrije training, kwalificatie en race vanwege een acute blindedarmontsteking. Hij werd in Monza vervangen door de verrassend sterke Nyck de Vries om daarna terug te keren in de cockpit in Singapore. Albon had in het restant van het seizoen echter nog veel last van zijn eerdere ziekzijn en hij bereikte niet meer zijn eerdere niveau.

Het plan van Alexander Albon voor 2023

Ook in 2023 rijdt Albon weer voor het team van Williams. De Thai zal volgend jaar alles moeten geven, hij krijgt immers debutant Logan Sargeant als teamgenoot. Verliezen van een rookie zou Albon duur kunnen komen staan, dus is hij genoodzaakt alles te geven. Dit jaar bewees Albon dat hij prima kan presteren onder druk, Sargeant weet dus wat hem te wachten staat.