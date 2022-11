Piastri test McLaren-auto van 2021 in Barcelona

Oscar Piastri is één van de rookies die volgend jaar deel zal uitmaken van het Formule 1-veld. De Australiër werd aangetrokken door het team van McLaren ter vervanging van landgenoot Daniel Ricciardo. Na een succesvolle postseasontest in Abu Dhabi, kreeg Piastri opnieuw de kans om kilometers te maken met zijn nieuwe team, ditmaal op het Circuit de Barcelona-Catalunya in de MCL35M, de McLaren-auto van 2021.

Het team van McLaren heeft aankomend Formule 1-seizoen opnieuw een jong team onder haar hoede. Naast de 23-jarige Lando Norris heeft het Britse team Formule 2-kampioen Oscar Piastri gecontracteerd. De 21-jarige Piastri kon na de afsluiter van het Formule 1-seizoen van 2022 al meteen deelnemen aan de officiële naseizoenstest op het Yas Marina circuit. Met een totaal van 123 ronden gereden te hebben, heeft Piastri samen met zijn werkgever alvast een goede basis neergezet om op voort te borduren.

Eerder deze week kreeg de Australiër opnieuw de gelegenheid om zich in zijn McLaren-raceoverall te kleden. Op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya mocht Piastri de MCL35M-bolide van McLaren besturen. Het team maakte van de gelegenheid gebruik om de samenwerking met haar rookie te verstevigen voorafgaand het 2023-seizoen van de Formule 1.

Naast Piastri zal het Formule 1-veld ook aangevuld worden met mede-rookies Nyck de Vries (AlphaTauri) en Logan Sargeant. (Williams)

Testing the MCL35M in Barcelona. 🇪🇸✅ More laps behind the wheel of a McLaren for @OscarPiastri. 👊 pic.twitter.com/xTGIov3Iid