Sainz over akkefietje met Hamilton: "Beetje ondeugend"

Formule 1-coureurs Carlos Sainz en Lewis Hamilton kwamen bij de openingsronde in de Grand Prix van Abu Dhabi tot een klein conflict. Sainz probeerde zijn eerder verloren positie terug te claimen, met als gevolg dat Hamilton een stuk van het circuit afsneed en zijn positie voor even kon behouden. Iets later gaf de zevenvoudig wereldkampioen zijn positie echter weer aan Sainz terug, maar op een punt waarop Hamilton toegang tot DRS kreeg en even later alsnog aan de Ferrari-coureur voorbijreed. Sainz noemt de actie van zijn collega een ‘beetje brutaal’.

Tijdens de start van de Grand Prix van Abu Dhabi wist Lewis Hamilton meteen aan Ferrari-coureur Carlos Sainz voorbij te komen. Sainz had even later al een goede slipstream op Hamilton en probeerde de Mercedes-coureur bij bocht zes in te halen. Sainz kwam langszij aan Hamilton en claimde de bocht voor zichzelf. Hamilton koos eieren voor zijn geld en sneed een flink stuk van de bocht af, waardoor de Brit zijn eerder gewonnen vierde plaats kon behouden.

Sainz legt de situatie tegenover de internationale media uit: “Lewis sneed de chicane af maar hij liet me even later alsnog voorbij. Hij deed het alleen op een ondeugende manier want vervolgens kreeg hij DRS waardoor hij even later alsnog aan mij voorbij kon”, vertelt Sainz.

Boos is Sainz niet, want de coureur geeft vervolgens aan dat hij hetzelfde zou doen: “Ik heb de grenzen van die regels zelf ook wel eens verkend. Dit is geen kritiek van mij aan Lewis, want ik zou hetzelfde doen. Zo gaan die dingen.”

De F1-75 van Ferrari presteerde beter op het Yas Marina circuit dan vooraf werd gedacht. Beide Ferrari-coureurs, maar met name Charles Leclerc liet een sterke racepace zien. Het behaalde resultaat in Abu Dhabi boezemt Sainz veel vertrouwen voor 2023 in. “We hadden een goede pace en een goed weekend. Uiteindelijk zijn we als tweede in het constructeurs- en rijdersklassement geëindigd. We mogen hier blij mee zijn.”