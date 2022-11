Verstappen uitgeroepen tot atleet van het jaar

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur veroverde al in Japan de wereldtitel en schreef dit seizoen al 14 Grands Prix op zijn naam. Hij ontvangt dan ook veel lof, tevens ontvangt hij veel prijzen voor zijn prestaties.

Verstappen ontving eerder deze week namelijk een nieuwe onderscheiding vanwege zijn sterke prestaties in de Formule 1. Het van oorsprong Amerikaanse tijdschrift GQ Magazine heeft Verstappen namelijk uitgeroepen tot 'Atleet van het jaar'. Verstappen nam de prijs in ontvangst en sierde dan ook de cover van het tijdschrift dat over de gehele wereld wordt verkocht.