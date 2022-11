Gevecht AlphaTauri en Haas bereikt climax in Abu Dhabi

In de staart van het constructeurskampioenschap broeit er een gevecht om de achtste plaats. Laagvliegers Haas en AlphaTauri staan twee punten los van elkaar en met het zicht op het prijsgeld zullen de vier coureurs het beste van zichzelf moeten laten zien om de punten binnen te slepen.

Haas-coureur Kevin Magnussen scoorde een sensationele pole afgelopen weekend. De timing van een snelle ronde in Q3 met de daaropvolgende rode vlag van George Russell’s avonturen in de grindbak betekende dat de rest van de coureurs moesten wachten terwijl de regen begon te vallen. Het eindresultaat was dat Magnussen bovenaan bleef staan en vanaf plek één de sprintrace mocht aanvangen. Het weekend begon goed voor Magnussen, maar zijn zondag eindigde al snel. In de eerste ronde werd de Deen door Daniel Ricciardo aangetikt met als gevolg dat beiden een DNF achter zich moesten laten noteren. Magnussen meent het ‘jammer te vinden’ van de crash maar dat de coureur al 'verder naar Abu Dhabi' kijkt.

Magnussen’s teamgenoot Mick Schumacher wist goed werk te verrichten in de sprintrace. De zoon van Michael Schumacher klom gedurende de sprint van P20 naar P12. De jonge Duitser laat weten tevreden terug te kijken naar de race op Interlagos, ondanks dat hij geen punten binnen hengelde. "Ik voelde me comfortabel en competitief op de zachte band. Waarschijnlijk reden we de eerste stint te lang door, maar je weet maar nooit hoe lang de zachte banden het volhouden. Over het algemeen was het prima", sluit Schumacher af.

In het kamp van de Italiaanse renstal AlphaTauri was er genoeg om over te analyseren. Net zoals velen gaf ook Pierre Gasly aan dat zijn team op de mediumbanden veel moeilijkheden had, maar dat de zachte band competitief aanvoelde. De Fransoos kijkt logischerwijs vooruit naar aankomend weekend, een weekend dat voor de coureur veel betekenis zal dragen: "In Abu Dhabi hebben we nog een laatste kans om punten te scoren en als achtste te eindigen. Het zal mijn laatste race voor AlpaTauri zijn dus het zal een emotioneel weekend worden. Ik hoop dat we onze reis samen op positieve wijze kunnen eindigen", vertelt Gasly tegenover zijn team.

Gasly’s teamgenoot Yuki Tsunoda had – naast de bizarre gebeurtenis tijdens de safety car vanaf ronde 52 waarin de Japanner zichzelf niet mocht unlappen – verder een onopvallende race. De coureur geeft aan dat hij en zijn team moeten analyseren waar er 'verbetering te behalen valt', aldus Tsunoda.

Met momenten van goede racepace voor beide teams lijkt de aankomende en tevens laatste Grand Prix een strijdtoneel te gaan worden voor verschillende duels tussen teams. Naast de constructeursclash van Haas en AlphaTauri vechten ook Ferrari en Mercedes en Aston Martin en Alfa Romeo voor het maximaal haalbare resultaat. De seizoensafsluiter van de Formule 1 is dit aankomend weekend op circuit Yas Marina in Abu Dhabi.