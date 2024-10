Vettel maakt comeback bij Race of Champions

Sebastian Vettel maakt begin volgend jaar zijn comeback in de autosport. De viervoudig wereldkampioen gaat namelijk deelnemen aan de Race of Champions in Sydney. Vettel vormt daar team Duitsland met huidig Mercedes-reserve Mick Schumacher.

Vettel en Schumacher namen in de voorgaande jaren ook al deel aan de Race of Champions. Het speciale autosportevenement wordt in maart verreden in het Accor Stadium in de Australische stad Sydney. Vorige week werd het evenement aangekondigd, en nu heeft de organisatie bekendgemaakt dat Vettel en Schumacher gaan deelnemen. In de voorgaande jaren vormden ze ook al een team tijdens de landenwedstrijd en namen ze deel aan het individuele toernooi.

Tot nu toe zijn er drie deelnemers bekendgemaakt voor de Race of Champions. Naast Vettel en Schumacher neemt ook de Australische racelegende Jamie Whincup deel. Het is de verwachting dat er in de komende weken nog meer deelnemers bekend worden gemaakt. Volgens de organisatie zullen er veel sterren uit de internationale racewereld gaan deelnemen aan de races. Het toernooi wordt afgetrapt met een landenwedstrijd, en een dag later nemen de coureurs het in een individueel toernooi het tegen elkaar op. De Race of Champions wordt komend jaar verreden op 7 en 8 maart, vlak voor de start van het Formule 1-seizoen.