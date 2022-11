Uitslag Sprint Brazilië: Russell zegeviert, lastige dag voor Verstappen

De laatste sprint van het Formule 1-seizoen 2022 zit er alweer op. Op het circuit van Interlagos ging de sprintzege ditmaal naar George Russell . Achter hem kwam in de sprint kwam Carlos Sainz als tweede over de streep. Het sprintpodium in Brazilië werd compleet gemaakt door Lewis Hamilton .

Kevin Magnussen mocht eventjes genieten van zijn verrassende pole position in Brazilië. De Deense coureur behield bij de start de leidende positie. Max Verstappen kwam slecht weg en moest in eerste instantie in zijn spiegels kijken, Russell drong namelijk flink aan bij de Nederlander. Daarachter raakten Alpine-teamgenoten Esteban Ocon en Fernando Alonso elkaar.

Magnussen

Terwijl Alonso een nieuwe voorvleugel ophaalde in de pits, ging men vooraan het veld vrolijk verder met duelleren. Verstappen greep Magnussen waarna de Deen door het veld zakte. Verstappen had geen makkelijke sessie en moest wederom in zijn spiegels kijken. Russell begon steeds meer aan te dringen en ook Sainz en Lewis Hamilton kwamen er met grote snelheid aan. Verderop in het veld duwde Lance Stroll zijn teamgenoot Sebastian Vettel in het gras. De Canadees ontving een tijdstraf van tien seconden.

Spektakel

Terwijl Russell de druk langzaam maar zeker opvoerde viel Alexander Albon uit met problemen. Russell reed inmiddels in DRS-bereik van Verstappen en de fans schoven naar het puntje van hun stoel. De Brit waagde meerdere spectaculaire pogingen en kwam er uiteindelijk zelfs langs. De op de mediums gestarte Verstappen kreeg het daarna niet makkelijk en wederom werden de spiegels zijn belangrijkste onderdeel.

Schade

Verstappen kreeg te maken met een aanvallende Sainz. De Spanjaard waagde een poging en raakte de voorvleugel van Verstappen met zijn achterband. De wing end plate van Verstappen raakte beschadigd en daardoor verloor hij de nodige tijd. Naast Sainz kwam namelijk ook Lewis Hamilton langszij. Hamilton is wel één van de coureurs die zich na afloop mag melden bij de stewards. Hij stond mogelijk niet op de juiste manier op zijn startpositie. Als hij geen straf ontvangt start hij de race morgen als tweede, Carlos Sainz heeft immers een motorstraf achter zijn naam staan.