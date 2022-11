Uitslag VT1 Brazilië: Perez net sneller dan Verstappen en Leclerc in belangrijke sessie

De eerste vrije training van het Braziliaanse sprintweekend zit er alweer op. Op het circuit van Interlagos in Sao Paulo werd de snelste tijd genoteerd door Sergio Perez. Achter hem werd de tweede tijd gereden door Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door niemand minder dan Max Verstappen.

De teams en coureurs leefden lang toe naar de belangrijke eerste vrije training op het circuit van Interlagos. Aangezien er dit weekend een sprint is, heeft men slechts één vrije training op zich voor te bereiden op de kwalificatie. Het was dan ook zeer vroeg druk op de baan. Onder andere Max Verstappen kwam direct het circuit op.

Verstappen, Hamilton & Tsunoda

Verstappen beleefde alles behalve een foutloze sessie in Sao Paulo. De Nederlandse wereldkampioen verremde zich vroeg in de sessie en klaagde verder veelvuldig over de boordradio. Verstappen liet zijn team weten dat zijn auto niet geheel naar wens instuurde. Hij was echter niet de enige met problemen, ook Lewis Hamilton en Yuki Tsunoda klaagden steen en been. Hamilton noteerde wel nog de vijfde tijd in deze training.

Bij het team van Ferrari hadden ze heel erg andere problemen. Charles Leclerc en Carlos Sainz werden namelijk allebei gehinderd tijdens hun rondjes over Interlagos. Sainz werd gehinderd door zijn voormalige teamgenoot Lando Norris. De Spanjaard moest door het gras rijden om een aanrijding te voorkomen. Norris keerde op zijn beurt terug van zijn ziekte waardoor hij de mediadag miste. Sainz' teamgenoot Leclerc werd ook gehinderd, hij kreeg te maken met een slingerende Lance Stroll.

Stroll

Stroll was op zijn beurt ook niet bezig met een vlekkeloze sessie. De Canadese Aston Martin-coureur ging ook nog wijd over de kerbs en klaagde daarna over problemen. Hij was ervan overtuigd dat er een probleem was en hij zocht de pits op. Hij kan zijn weg wel vervolgen en noteerde de veertiende tijd. Zijn teamgenoot Sebastian Vettel deed het met de zevende tijd iets beter. Ook Mick Schumacher en Valtteri Botttas eindigden in de top tien.