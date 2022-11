Albon over herintrede Formule 1: “Vertrouwen is terug”

De Thais-Britse coureur Alex Albon maakte na iets meer dan een half jaar in de Formule 1 te rijden een onverwachtse promotie door van Toro Rosso naar Red Bull te gaan. Bij hier en daar vlagen van excellentie vielen net zoals Pierre Gasly's prestaties ook die van Albon tegen, vooral in vergelijking met teamgenoot Max Verstappen. Na een jaar pauze en daaropvolgend zijn rentree in de Formule 1 bij het team van Williams, heeft Albon naar eigen zeggen het vertrouwen om de limiet te vinden teruggevonden.

Het sneeuwbaleffect van Daniel Ricciardo’s beslissing om in de zomer van 2018 aan te kondigen dat hij Red Bull zou gaan verlaten voor Renault, kwam op Alexander Albon’s bordje terecht. Deze samenloop van omstandigheden zorgden ervoor dat Albon zich kon bewijzen in het A-team van Red Bull, maar betekende tegelijkertijd teveel druk met te weinig tijd om zich voor te bereiden. In 2021 werd Albon vanwege tegenvallende prestaties vervangen door Sergio Peréz en werd Albon gedegradeerd naar reserverijder van het team. Tot in 2022, want sinds dit seizoen en dus na een pauze van een jaar is de coureur terug in de Formule 1. “Het was mijn doel om niet alleen terug te keren, maar er ook te blijven.” Dat doel lijkt nu behaald, want de coureur tekende een “meerjaarscontract” bij Williams.

Wat betreft het herstellen van zijn vertrouwen om de limiet te vinden en daar te blijven, lijkt volgens de coureur ook te zijn gelukt. “Op het gebied van racen en achter het stuur dat vertrouwen terug te winnen, heb ik echt het gevoel dat ik dat terug heb gekregen. Net zoals in mijn ritme komen in de auto en op de limiet in controle zijn. Het was iets dat ik aan het einde van het 2020 seizoen een beetje verloren heb. Nu heb ik het gevoel dat ik goed race.”

Ondanks het feit dat Williams in het constructeursklassement onderaan bungelt, kan Albon niet anders doen dan op het seizoen met een goed gevoel terugkijken. “Als je meerekent dat ik een jaar weg was dan vind ik dat ik een goed jaar heb gehad. Misschien wel beter dan ik vooraf gedacht had”, sluit Albon positief af.