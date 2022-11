Wolff verkiest zege boven tweede plaats in constructeurskampioenschap

Het team van Mercedes is bezig met een lastig seizoen. In theorie kan Mercedes nog tweede worden in het constructeurskampioenschap, de achterstand op Ferrari bedraagt nog maar 40 punten. Toto Wolff heeft dat echter niet als doel gesteld, hij wil heel graag weer een race winnen.

Mercedes kan dit seizoen maar lastig de degens kruisen met Ferrari en Red Bul Racing. De Duitse renstal begon moeilijk aan het seizoen en coureurs Lewis Hamilton en George Russell hadden veel last van porpoising. Toen dat probleem eenmaal was opgelost was het gat met de concurrentie nog steeds groot. Langzamerhand kan Mercedes steeds meer meevechten.

Overwinning

Teambaas Toto Wolff weet dat zijn renstal nog tweede kan worden in het constructeurskampioenschap. De Oostenrijker laat aan de internationale media weten dat dit niet het doel is: "Dat is een overwinning. Dat zou het bewijs zijn dat onze uit terug is en we om overwinningen kunnen vechten. De tweede plek in het wereldkampioenschap kan daarentegen betekenen dat anderen het hebben verprutst en wij meer punten hebben gescoord."

Troost

Wolff geeft aan dat het voor hem zeker een soort troost kan zijn om als tweede te eindigen in het constructeurskampioenschap. "Om als tweede te eindigen in het constructeurskampioenschap zou zeker een troost zijn. Ferrari had aan het begin van het seizoen immers de snelste auto. Om boven hen te eindigen, dat zou geweldig zijn. Nogmaals, dat is niet onze prioriteit. Het is het belangrijkste om de auto te begrijpen en snel te zijn op het circuit."