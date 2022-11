Samenwerking met Audi broodnodig voor Sauber

Het team van Sauber gaat vanaf 2026 samenwerken met Audi, zo maakte men enkele weken geleden bekend. De samenwerking hing al enige tijd in de lucht. Frédéric Vasseur ziet de samenwerking tussen het team en Sauber als broodnodig om in de toekomst progressie te kunnen boeken.

In 2026 gaan er nieuwe motorreglementen gelden in de Formule 1, deze regels trok de interesse van een aantal fabrikanten waaronder Audi. Voorafgaand de Belgische Grand Prix maakte Audi zijn komst bekend en beloofde men voor het einde van het jaar een samenwerkingspartner te kiezen. Die belofte kwam men na en Sauber mag zich vanaf 2026 dus een officieel fabrieksteam noemen.

Budgetcap

Het team van Sauber is momenteel nog actief onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo. Men weet echter dan de wegen na 2023 gaan scheiden. Teambaas Frédéric Vasseur laat aan Motorsport.com weten waarom de Audi-deal zo belangrijk is: "Vanuit mijn oogpunt was het onmogelijk geweest om door te gaan als onafhankelijk team. We zitten nog lang niet op de limiet van de budgetcap. We zullen dit uiteindelijk wel gaan benaderen. Hoe snel? Dat is afhankelijk van de toekomstige resultaten. Dit soort samenwerkingen helpen ons doel op de lange termijn."

Splitsen

Audi en Sauber hebben tevens afgesproken om de werkzaamheden te splitsen. Audi zal de krachtbron produceren en Sauber blijft verantwoordelijk voor het chassis: "Ik denk dat dit een goede manier is. We hebben naar vergelijkbare samenwerkingen van andere teams gekeken en we zijn tot dit resultaat gekomen. Ik vind het belangrijk dat er niet wordt gekeken naar aandelen of wie de manager is, maar naar de manier van denken die we creëren."