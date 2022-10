Alonso verdedigt Stroll na Austin-crash

Fernando Alonso en Lance Stroll waren afgelopen weekend betrokken bij een stevige crash in Austin. Stroll verdedigde iets te onhandig waardoor Alonso vol op hem knalde. Stroll viel uit maar Alonso kon met veel geluk zijn weg vervolgen. De Spanjaard nam het na afloop zelfs op voor Stroll.

De stewards bekeken het moment en men besloot Stroll als de schuldige aan te wijzen. De Canadese Aston Martin-coureur stuurde iets te veel naar links waardoor Alonso hem niet meer kon ontwijken. Een saillant detail is dat Stroll en Alonso aankomend seizoen teamgenoten zijn van elkaar bij Aston Martin. Alonso was na afloop dan ook vrij mild.

Race-incident

De Spaanse tweevoudig wereldkampioen was zelfs van mening dat Stroll geen straf verdiende. Alonso nam het op voor de Canadees en hij sprak zich uit bij de internationale media: "Eerlijk gezegd, als je dit op de televisie ziet dan is het een race-incident. We sturen als het ware allebei tegelijkertijd naar links. Dat was de aanleiding. Het was ook voor ons allebei een heel erg ongelukkig moment."

Slowmotion

Alonso vindt echter wel dat Stroll zijn verdedigingsactie iets eerder had moeten inzetten. De ervaren Spanjaard vloog na de touché immers door de lucht: "Als je met 300 kilometer per uur rijdt, dan rijd je van een seconde zo'n 200 meter. Als je dit in slowmotion bekijkt en frame voor frame kijkt, dan bewoog hij later dan ik. Op normale snelheid zie je dat beide auto's zo goed als tegelijk bewogen. Daarom is er niets wat je anders kon doen."