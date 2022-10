Verstappen moest aan de bak na mislukte pitstop: "Pijnlijk als iedereen dichtbij elkaar zit"

Max Verstappen won gisteren in Austin zijn dertiende Grand Prix van het seizoen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kreeg het in Amerika zeker niet cadeau maar greep uiteindelijk toch de zege. Verstappen zag dat na afloop zelf ook en was vooral tevreden met zijn recordbrekende zege.

Verstappen evenaarde met zijn zege op het Circuit of the Americas het record van de meeste zeges in het seizoen. De Nederlander deelt dat record nu met de Duitsers Michael Schumacher en Sebastian Vettel. Met zijn zege in Austin bezorgde Verstappen tevens zijn team de constructeurstitel en dat gaf Red Bull een mooi gevoel in het weekend van het overlijden van eigenaar Dietrich Mateschitz.

Goede start

Verstappen verschalkte in de slotfase van de Grand Prix Lewis Hamilton. De Nederlander was ver teruggevallen na een mislukte pitstop. Bij Viaplay sprak hij zich uit: "Het was uiteindelijk niet makkelijk op het einde. We hadden een goede start. De rest van de Grand Prix ging ook best wel goed al verloren we veel tijd achter de Safety Cars. Uiteindelijk hadden we wel de snelheid maar door de pitstop verloren we acht of negen seconden."

Boos

De Nederlander had geen grote voorsprong en moest zich na zijn mislukte pitstop terugvechten. Verstappen toonde nogmaals zijn rijkunsten en de zege ging dan ook naar hem: "Het is best pijnlijk als iedereen redelijk dicht bij elkaar zit. We moesten toen aan de bak. Ik was vanzelfsprekend eventjes boos maar uiteindelijk geef je wel weer alles. Ik had een paar rondjes nodig om de banden weer op temperatuur te krijgen. Toen kwamen we aan bij Lewis en konden we er voorbij."