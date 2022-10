Jan Lammers: "Geef Nyck de Vries half seizoen de tijd om te wennen"

Nyck de Vries zou een half seizoen de tijd moeten krijgen om als fulltime Formule 1-coureur op snelheid te komen. Dat is de mening van de sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix, Jan Lammers. De voormalig F1-coureur vindt het fantastisch dat Nederland een bijzonder moment beleeft in de autosport.

Lammers vertelde aan De Telegraaf: "We hebben nu een tweede Nederlandse coureur in de F1. Wat er gebeurt is niet normaal. We hebben ook Rinus van Kalmthout in de IndyCar, MP Motorsport is kampioen in de F2, Atze Kerkhof is coureurscoach bij Alfa Romeo en Rudy van Buren is simcoureur bij Red Bull Racing. Er waren tijden dat dit soort dingen totaal ondenkbaar waren."

Lammers waarschuwt echter ook dat, gezien de dominantie van Max Verstappen in de Formule 1 en het indrukwekkende debuut van De Vries voor Williams in Monza, de verwachtingen van de 27-jarige rookie de Vries misschien te hoog zijn.

"We kunnen aan de ene kant heel sentimenteel zijn, maar ik denk ook dat het goed is om de verwachtingen volgend jaar realistisch te houden. Wat Nyck liet zien in Monza was geweldig, maar hij heeft ook erkend dat Monza fysiek het makkelijkste circuit is en het beste circuit van het jaar voor Williams", zei Lammers.

"We zouden Nyck volgend jaar allemaal de eerste seizoenshelft de tijd moeten geven om zich prettig te voelen in de auto en alles wat daarbij komt kijken. Daar moeten we hem de tijd voor geven", hield Lammers vol. Hopelijk zal AlphaTauri wat vooruitgang boeken en dan kunnen we Nyck echt beoordelen na de zomerstop. Alles wat hij eerder kan bereiken, is een pluspunt. Ook zijn teamgenoot Yuki Tsunoda mogen we niet onderschatten."