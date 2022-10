"Horner wil dat concurrentie stopt met valse beschuldigingen"

Christian Horner is de kritiek van de concurrentie op het overschrijden van de budgetcap beu. De teambaas van Red Bull Racing was duidelijk in zijn woorden tijdens de teambazen persconferentie op zaterdag. Horner vindt dat de concurrentie niet zomaar beschuldigingen kan uiten aan het adres van Red Bull.

De rel omtrent het overschrijden van de budgetcap in 2021door Red Bull houdt de Formule 1-wereld al geruime tijd bezig. Voorafgaand de Grand Prix van Singapore kwamen de eerste geruchten al naar buiten. Een ruime week later maakte de FIA bekend dat Red Bull inderdaad de budgetcap had overschreden. Bij Red Bull is men nog steeds van mening dat dit niet is gebeurd.

Teleurstellend

Horner moest plaatsnemen in één van de stoeltjes bij de teambazen persconferentie. Vanzelfsprekend werd hij daar gevraagd naar de budgetcap, hij was zeer fel: "We hebben op geen enkele wijze een competitief voordeel gehaald uit het overschrijden van de budgetcap. Het is enorm teleurstellend dat een team je beschuldigt van valsspelen zonder dat er harde feiten zijn. We zijn op voorhand al veroordeeld op basis van de publieke opinie. Je kán dit soort beschuldigingen niet zomaar uiten zonder onderbouwing. We zijn diep geschokt door het gedrag van de tegenstanders. Het is ongepast en moet stoppen."

Pestgedrag

Horner wil nu nog niets kwijt over de gesprekken met de FIA, wel belooft hij volledige openheid zodra de gehele zaak achter de rug is. Nu is Horner vooral nog zeer boos, hij merkt dat ook de teamleden van Red Bull lijden onder de beschuldigingen: "Kinderen van onze medewerkers worden hierdoor gepest. Deze zaak beschadigt ons merk, onze partners en onze mensen. Dit allemaal in een tijd waarin de mentale gezondheid van mensen als zeer belangrijk wordt gezien."