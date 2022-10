Sargeant in 2023 Williams-coureur als hij genoeg superlicentiepunten heeft

Tijdens de eerste vrije training op het circuit van Austin kwamen gisteren vier rookies in actie. Eén van die rookies was de Amerikaan Logan Sargeant, hij kwam in actie voor Williams. Teambaas Jost Capito geeft aan dat Sargeant volgend seizoen zijn officiële Formule 1-debuut mag gaan maken mits hij genoeg superlicentiepunten heeft.

Capito verscheen zojuist in de persconferentie voor teambazen als de vervanger van de zieke Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Vanzelfsprekend kwam daar ook de training van Sargeant aan bod. Capito was goudeerlijk tegenover de internationale media en sprak zich uit: "Als hij aan het einde van het seizoen genoeg superlicentiepunten bij elkaar heeft gereden, dan is hij onze tweede coureur voor 2023."

Een coureur heeft 40 superlicentiepunten nodig om te mogen debuteren in de Formule 1. Sargeant heeft dat puntenaantal momenteel nog niet in handen. De kans is echter zeer groot dat hij dit wel gaat behalen aangezien hij tevens actief is in de Formule 2. Hij staat momenteel derde in de strijd om het kampioenschap en bij de vijfde plaats in de Formule 2 is hij zeker van zijn zitje. Williams heeft veel vertrouwen in Sargeant want hij mag nog meerdere trainingen rijden.